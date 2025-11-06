竹縣女童軍送愛悅讀列車挹注4校購書經費

竹縣女童軍送愛悅讀列車挹注四所國小購書經費，讓閱讀成為孩子帶著走的能力。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣女童軍會持續以行動推廣閱讀，讓閱讀成為孩子帶著走的能力。今年「送愛悅讀列車」再度啟程，捐贈竹北、新豐、大同及錦屏等四所國小，每校贈購書經費一萬元，六日在竹北國小圖書館辦理贈書儀式，為孩子送上滿滿書香與學習能量，學生們也送上親手製作感謝卡，場面十分溫馨。

女童軍會理事長、縣府秘書長李安妤表示，縣長楊文科不遺餘力推動閱讀政策，盼建構富而好禮的社會，除了打造縣總圖書館外，還有增編閱讀經費，不斷提升軟硬體。新竹縣女童軍會一年一度的贈書活動，十六年以來成果豐碩，期盼持續帶動新竹縣校園的閱讀風氣，希望孩子透過閱讀走遍全世界。

教育局指出，除了擴增購書經費外，也推動「樂讀卡」一證通借制度，補助學校建置自動借閱機，並與各縣市合作推出跨縣市與超商借還書服務，讓閱讀更便利，書香更深入日常生活。

此外，文化局圖書館亦與其他縣市合作，推出跨縣市通借與超商借還書服務，讓學生與民眾更輕鬆親近閱讀，拓展學習視野。

女童軍會總幹事陳梅芳表示，每年希望與教育局攜手推動閱讀活動，透過捐贈購書經費，讓學校選擇採買最適合的書籍給孩子，預估四校約有二百本新書籍會挹注，女童軍會會持續推動下去，讓孩子獲得更多新知。

竹北國小校長康靜慧表示，這次採購以國際觀、雙語為主的書籍，本校閱讀風氣非常熱絡，也有圖書推動教師協助一系列活動，添購更多書籍，讓孩子得到更多資源，看到孩子們迫不及待翻閱新書、互相推薦好書，令人感動；女童軍會的支持不僅是贈書，更為孩子開啟通往知識的大門。