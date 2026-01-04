竹縣學子生科創意實作競賽4隊伍進軍全國賽

竹縣學子化身智慧物流工程師，生科創意實作競賽前四名隊伍將進軍全國賽。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府教育局與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署共同主辦「新竹縣一一四學年度科技教育創意實作競賽生活科技組」，日前在竹東國中活動中心盛大舉行 ，吸引全縣國中共計廿四隊菁英隊伍同場競技，四個半小時的現場實作與激烈測試，充分展現學子在「智慧城市」願景下，解決複雜科技問題的卓越能力與工程設計思維 。

教育局表示，本次競賽以「智慧城市的資源回收物流挑戰」為核心任務。參賽學生需運用生活科技課程所學的機構結構、電控與程式設計等知能，在有限時間內從無到有，現場製作出一台具備物資搬運功能的「運輸裝置」及一座銜接平台的「斜坡橋」。競賽內容模擬未來都市面臨的循環經濟挑戰，裝置必須完成三大難關：首先在A區執行坡道行駛與九十度轉彎的行動能力測試；接著在B區跨越高低落差的自製斜坡橋；最後在C區將黃、綠、紅、藍四色回收資源球精準分類並運送至對應區域，達成多點配送任務。

學生們必須克服各種物理變因與工程挑戰。例如，「斜坡橋」除了需確保運輸裝置平穩通過外，還需接受垂直向下的承載力測試，透過計算載重比來評量結構設計的效率與穩定性。

主辦單位強調，競賽不僅考驗學生的技術，更重視團隊合作、操作安全及工作習慣。在嚴謹的安全規範下，賽場內嚴格禁止使用三秒膠等材料，學生在操作手持電動工具時亦須全程配戴護目鏡，展現專業的工程職涯素養 。

獲獎前六名隊伍依序為勝利國中、竹東國中（有兩隊）、北埔國中、精華國中、成功國中，前四名隊伍將代表新竹縣參加生活科技組全國賽，期望這群科技小尖兵能續創佳績，為縣爭光。