竹縣學校家長會長授證 楊文科頒獎勉勵

縣長楊文科頒贈當選證書。





新竹縣政府教育局13日在興隆國小舉辦「114學年度公私立各級學校家長會會長座談會」，並由縣長楊文科親自頒贈當選證書給各校家長會長，邀集各校校長及新竹縣各級家長協會針對教育議題前來交流。

典禮開始，由獲得今年第十一屆新加坡萊佛士國際青少藝術節比賽弦樂合奏組最高榮譽金獎的興隆國小弦樂團帶來動人演奏，為活動拉開序幕。緊接著由獲得2025捷克布拉格國際音樂節金質獎、以及國內外各項音樂賽事，連續榮獲特優、第一名 金質獎的興隆國小直笛團以悠揚、精彩的直笛合奏旋律點亮授證儀式現場。

縣長楊文科表示，家長會是做好學校與家長間最好的溝通橋樑，縣府的教育政策推動及學習成果都息息相關，縣府每年都舉辦家長會長的座談與頒發聘書，表示對家長會的重視，獨具意義。也期許縣府、學校及家長會三方能密切合作，共同推動各項教育政策。

教育局長楊郡慈表示，為了持續優化新竹縣基本學力品質，減少城鄉學習落差，114學年度起進行國中一年級學生學力檢測暨成效分析，引進外部專家學者，檢核學生學習成效與修正教師教學策略；以永續、安全、貼近需求為核心推動校園設施優化，114年全面建置完畢國中小一般教室大型觸控螢幕。同時，爭取國教署經費改善72校261間老舊廁所，逐年將課桌椅汰換為可調式桌椅；提升公共教保服務量能；有機蔬菜供應次數由每週2次增加為3次。

