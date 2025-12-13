竹縣學校家長會長授證 縣長楊文科親自頒獎

竹縣學校家長會長授證典禮，縣長楊文科（左二）親自頒獎，感謝各校家長會對學校的支持。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為加強新竹縣各級學校校長與家長會長的密切聯繫，凝聚家長們參與教育事務的能量，新竹縣政府教育局十三日在興隆國小舉辦「一一四學年度公私立各級學校家長會會長座談會」，並由縣長楊文科親自頒贈當選證書給各校家長會長，邀集各校校長及新竹縣各級家長協會針對教育議題前來交流。

楊文科表示，家長會是做好學校與家長間最好的溝通橋樑，縣府的教育政策推動及學習成果都息息相關，縣府每年都舉辦家長會長的座談與頒發聘書，表示對家長會的重視，獨具意義。也期許縣府、學校及家長會三方能密切合作，共同推動各項教育政策。

楊文科指出，「教育」就是重中之重的建設，「窮不能窮教育、苦不能苦孩子」。上任以來，教育預算每年都是總預算中占比最高的，並且逐年增加，明年教育預算編列為一百九十一點零六億元，佔總預算百分之四十點五二，七年來教育預算從一年九十七點八六億元增加到一年一百九十一點零六億元，成長百分之九十五，幾乎是翻倍成長。

教育局長楊郡慈表示，為了持續優化新竹縣基本學力品質，減少城鄉學習落差，一一四學年度起進行國中一年級學生學力檢測暨成效分析，引進外部專家學者，檢核學生學習成效與修正教師教學策略；以永續、安全、貼近需求為核心推動校園設施優化，一一四年全面建置完畢國中小一般教室大型觸控螢幕；有機蔬菜供應次數由每週二次增加為三次。