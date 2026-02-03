竹縣學校行政獎金加碼 最高月領5千

縣長楊文科自一一四學年度第二學期起加碼發放「學校行政工作獎金」，新竹縣中小學校長協會代表全縣校長及行政同仁，表達最誠摯的感謝與高度肯定。（竹縣府提供）

記者彭新茹∕新竹報導

新竹縣體恤校園行政人員辛勞，縣長楊文科三日於主管會報宣布，自二月一日起，除了教育部現行核發的學校行政工作獎金之外，將額外特別加碼發放行政工作獎金，以全面性鼓勵學校行政人員並激勵其工作士氣。

楊文科表示，縣府對教育的投資已經翻倍，從最初的一百億元到現在高達二百零一億元，此次加碼發給校長每月三千元、主任二千元、組長一千元，加上原來的主管加給，行政人員最高每月可領五千元的工作獎金，期盼能吸引更多優秀人才願意投入行政職位，進一步優化校園行政效能，強化新竹縣的教育品質。

教育局長蔡淑貞表示，穩定的行政體系是優質教學環境的後盾，而學校行政人員是教育政策的關鍵推手，擔負沉重的行政工作壓力與辛勞，期盼透過本次的行政獎金加碼，厚實行政支援的效能，增進學校校務運作的品質。

針對此項「學校行政工作獎金」，新竹縣中小學校長協會代表全縣校長及行政同仁，表達最誠摯的感謝與高度肯定，此舉不僅是實質上的經濟支持，更是對校園行政人員專業價值的莫大鼓勵。

本次行政獎金加碼，新竹縣政府將投入約二千三百萬元的教育預算，並於新學期正式實施，嘉惠新竹縣中小學共一千三百零九位校長、主任與組長。協會表示，未來將持續帶領校園團隊優化行政效能，將這份激勵轉化為教育創新的動力，厚植新竹縣的教育競爭力，讓校長、老師都能安心辦學、幸福教育，為新竹縣的孩子打造更卓越的學習環境。