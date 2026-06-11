竹縣學測唯一滿級分 陳彥宇捨台大錄取交大

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竹縣高中唯一學測滿級分考取陽明交大電機系甲組的陳彥宇同學（左）及榮獲首屆「附中菁英獎」考取陽明交大醫學系的林同學，與陽明交大附中校長陳瑞榮（中）合影。（記者彭新茹攝）

（另開新視窗）

記者彭新茹／新竹報導

陽明交大附中學生陳彥宇以新竹縣公私立高中職唯一學測滿級分佳績，錄取陽明交大電機系甲組，另一位林姓女同學錄取陽明交大醫學系。兩位同學的選擇與表現，彰顯附中在竹苗地區所提供的優質學習環境與精緻升學陪伴。

附中校長陳瑞榮表示，「再優秀的孩子，也還是孩子。」高中階段仍須精緻的引導與陪伴。陽明交大附中已成立電機資訊與生物醫學雙實驗班，並與陽明交大各理工與醫學相關學院、動物實驗中心與高等教育資源開放中心等單位合作，讓附中學生在高中階段就能與頂尖大學資源緊密銜接，展現附中在科技與醫學學習領域的前瞻布局。

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陽明交大表示，陳彥宇在附中校排第一，繁星推薦即可選擇台大醫學系或電機系，但他將繁星的台大序位禮讓給其他同學，自己則選擇申請陽明交大電機系，顯示附中同學都有濃郁改隸陽明交大後的強烈情感認同，最終錄取難度極高、錄取人數極少且可至國外大學進行交流的陽明交大電機系甲組（電資國際組）。陳彥宇即使在幾乎確定可錄取陽明交大電機系後，仍持續協助及陪伴同學準備分科測驗，展現高度的利他修為與團隊精神。

錄取陽明交大醫學系的林姓女同學，面對醫學系極其嚴格的二階面試、科學素養與跑關考驗，憑藉著校內紮實的生物探究實驗、豐富的志工服務歷程與多次模擬面試脫穎而出，同時錄取國防大學醫學系及中國醫藥大學中醫系。在校期間的卓越表現與領袖氣質，讓她一舉榮獲附中首屆象徵最高榮譽的「附中菁英獎」。