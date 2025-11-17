竹縣安興國小十週年校慶圓滿落幕 家長會感謝校長領航團隊邁向卓越

▲校慶運動會全校教師齊聚合影，展現教學團隊的凝聚力與精神，共同為孩子留下難忘的十週年回憶。

【記者 李宏燁／新竹縣 報導】新竹縣安興國小十週年校慶，以 ”安興十載，躍動菁彩” 作為校慶主軸隆重登場。十年耕耘、十年見證，最珍貴的是孩子們在舞台上自信綻放的笑容，以及學校在課程、競賽、品德與資源連結上的全面精進。

本次校慶自開場音樂響起，現場氣氛熱烈，各年級大會舞整齊劃一、振奮人心；從節奏、口號到隊形變化，都展現平日扎實訓練與師生默契。表演背後是一堂堂跨領域課程，素養導向教學的累積、語文與藝術的表達、體育與節奏的協調、團隊合作與自我管理的養成，皆在舞台上自然呈現。家長會表示穩健而自信的學習成果，正是郭校長帶領教學團隊，長期精進教學設計、深化評量回饋，與教師專業的最佳演繹。

▲學生在校慶打卡牆前簽名留念，開心迎接十週年活動，為這一天留下專屬的紀念印記。

校慶現場佳賓雲集，特別感謝楊郡慈局長、徐欣瑩立委、鄭朝方市長、竹北議員及各級民意代表與北興里田里長、各界賢達蒞臨指導，給予孩子與學校最大的鼓勵。各界資源的挹注，不僅拓展了學校課程的廣度與深度，也為孩子們的多元發展搭起更寬廣的舞台。家長會並強調，校務鼎新，需要整個環境資源共好，今日的榮耀，來自各單位協力、家校同行。

校慶運動會籌備過程中，安興校慶規劃小組，從動線規劃、舞台與音響、志工訓練到安全維護，逐項確認、反覆演練；同時號召家長志工投入服務，並募集經費與物資，確保活動流暢溫暖、細節可感。過程中可見老師專業的規劃與行政團隊的默契分工；無論是舞台前的精彩，還是幕後的縝密支持，皆讓十週年慶典，成為孩子難忘的共同記憶。

▲校慶入口設置超巨型充氣拱門，氣勢十足、吸睛亮眼，為活動營造隆重氛圍，迎接每位到場的學生與家長。

過去幾年，安興國小在各項全國性競賽、閱讀推動、體育表現與藝文展演上，屢創佳績；在課程創新與品格教育上，亦持續累積口碑，這些成績並非偶然，而是 郭碧玄 校長帶領下，教師持續專業發展、課程深耕與學習，支持系統完善下的開花結果。

學校以學生為中心的教學設計，連結家長與整合各部門的環境資源，使每個孩子都能在自己的節奏裡發光。展望未來，家長會將持續扮演堅實後盾：傾聽家長聲音、連結資源、支持學校發展，與郭校長及教學團隊並肩前行。

▲各界熱心捐資興學，愛心匯聚成支持力量，為孩子打造更優質的學習環境。

十歲的安興，青春正盛；下一個十年將攜手拓展國際視野、深化跨域學習、強化品格與公民素養，陪伴孩子以自信與善良，走向更寬廣的世界。（圖：安興國小家長委員會提供）