竹縣宗教工會舉辦「宗教之光」攝影比賽 心中有佛讓我們不迷失

理事長何軒昌（左）誠心禮佛，他說，心中有佛，讓我們不迷失；心中有眾生，善盡社會責任。此幀作品獲得觀摩組優選。（竹縣宗教工會提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣宗教服務業職業工會去年底舉辦「宗教之光」攝影比賽，透過每幀照片讓人看到會員斜槓的多元能力。理事長何軒昌表示，攝影不只是紀錄與美感，更是宗教走入社會、服務人群的見證。

何軒昌指出，新竹縣宗教服務業職業工會長期與學界及宗教團體保持交流互訪，從據點行動到影像紀錄，從地方連結到科技應用，持續深化宗教服務的公共價值。

何軒昌說，現代人的生活已有相當部分在網路與虛擬空間進行，宗教關懷若能跨入數位場域，便能突破距離限制，走進線上、貼近世代、也陪伴到真正需要的人。

這次比賽分為參展組、觀摩組及公益組，其中，觀摩組部份，理事長何軒昌提供其禮佛之照片，主題名稱為「求佛」，此主題與這幾年非常夯的求佛歌曲一樣，希望藉求佛之意念，淨化心中之雜念。何軒昌說，宗教不只是修個人的心，而是要回應社會的需要。心中有佛，讓我們不迷失；心中有眾生，善盡社會責任，而這就係新竹縣宗教服務業職業工會持續努力的方向。