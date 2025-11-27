竹縣定古蹟「新湖口公學校講堂」守護校園文化資產 古蹟防災教育從小學紮根

新竹縣政府跨局合作，由文化局、教育局、消防局及湖口消防分隊協助新湖國小完善校園文化資產防災計畫，二十七日舉辦縣定古蹟「新湖口公學校講堂」防災演練與教育推廣活動，強化公部門及校方的古蹟防災與搶救應變能力，透過師生參與演練及實地觀摩，讓文化資產防災教育從小學開始紮根，偕手守護校園文資價值的意識與行動。

新竹縣長楊文科二十七日表示，本縣共有二十三所於日治時期創校的百年學校，具有校園文化資產的學校有五所，新湖國小保存新竹縣唯一日治時期學校講堂，落成至今，承載歷屆師長與校友近九十年的回憶與期許，為新竹縣極具教育與文化意義的校園文化資產。文化資產與防災守護等工作，強調「防災、減災、備災更勝於救災」，希望透過跨局合作與教育扎根，同時深化師生的文化資產教育與防災意識。

新竹縣政府文化局局長朱淑敏特別感謝教育局、消防局、湖口消防分隊、新湖國小校長帶領師生共襄盛舉，古蹟周邊班級皆參與古蹟防災演練及活動觀摩，讓防災教育向下扎根。

新湖國小前身為新湖口公學校，設立於昭和7年（一九三二年），講堂於昭和十三年（一九三八年）落成。講堂落成後，作為學校師生主要集會上課、典禮的場所，也兼作為湖口庄公共集會場所，講堂保有日治後期的營造特色，以磚造承重牆，搭配大跨距木構架屋頂，呈現該時代的建築特色及美學，週邊老樹參天，亦是珍貴且重要的環境教育場域，並於民國一O六年指定為新竹縣的縣定古蹟「新湖口公學校講堂」，文化局為確保文化資產及校園公共安全，近年已完成修復及再利用計畫及緊急支撐工程。

「一一四年度新竹縣文化資產防災演練與教育推廣計畫」分為三階段進行，第一階段配合「國家防災日」活動，校方已於九月十九日自主進行全校地震後避難疏散演練，第二階段已於日前(十月一日)針對全校教師辦理文化資產防災教育課程及設備操作，內容包含講堂的文資價值、災害潛勢與致災因子指認，教師們也學習並實際操作校內滅火器與室內消防栓設備，並於課程中，一起研讀內政部消防署《強化古蹟及歷史建築火災預防自主管理指導綱領》重點。

第三階段「情境式防災演練」二十七日登場，以模擬「飲水機電線老舊，引發火災」的情境，促進現場人員緊急應變的「自救」與消防隊考量文化資產特性的「公救」，透過實際的滅火、通報的演練，增進師生之防救災觀念及應變能力。

本次演練由新竹縣文資防護專業服務中心開場，向現場師生簡介縣定古蹟「新湖口公學校講堂」文化資產價值及特色。接著以火災為模擬主題，進行現場演練，演練內容包括古蹟防災編組啟動、初期滅火、通報與師生疏散避難，以及湖口消防分隊出動消防車，佈線後以水霧射水搶救。活動尾聲由文化局、消防單位、教育局進行總結說明，再次強調古蹟防災、減災、備災與救災的基本觀念，防患於未然。

新竹縣政府文化局於官網開設「文化資產教育推廣」專區(https://gov.tw/gTt)，以及「新竹縣政府文化局」臉書粉專，讓有興趣了解文化資產的民眾，透過網路取得相關活動資訊及花絮。