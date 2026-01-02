竹縣客家傳統建築工藝特展今（2）日開幕

新竹縣客家傳統建築工藝特展今起開幕，將展到10月31日。 (記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣縣史館今(2)日起至10月31日為止，以峨眉鄉隆聖宮文物出發所辦的「開物見藝 六進匠語~!2026客家傳統建築工藝特展」，集結多名客家匠師名作，策劃6大單元展出刨鋸、鑿刻、堆塑、彩繪、疊砌以及修復技法的作品，今天正式開幕，展出期間，縣史館則將舉辦講座、手作、走讀、現場修復、繪本說故事等系列教育推廣活動，有興趣者可以趁機更深入了解在地文化資產。

縣府文化局長朱淑敏說，前述展覽有3大亮點，首先是重現峨眉隆聖宮1997年重建前的棟架、彩繪、石雕、木雕等文物。其次就是特別展出大木匠師鍾娘德後人所贈188件珍貴建築手稿數位化成果。最後就是透過蔡楊吉、許財勝捐出為這次展覽而仿作的「和平有象」木雕、「八仙聚會」彩繪，從中一窺彩繪大師李登勝、許財勝兄弟跟鑿花技術保存者蔡楊吉的精彩手藝。

廣告 廣告

在展覽現場，策展人劉敏耀還規畫去年不幸凋零的「人間國寶傅明光司阜紀念專區」，向新竹縣第一位人間國寶傅明光致敬。

至於峨眉隆聖宮文物方面，劉敏耀說，展出的是1928年隆聖宮改建時，由大木匠師葉金萬、彩繪匠師邱鎮邦以及石作辛阿救等的大作，可以看到日治時期的新竹縣客家工藝特色，現場分刨鋸、鑿刻、堆塑、彩繪、疊砌及修復6大主題來呈現。

至於曾主持姜阿新洋樓興建、隆聖宮改建的鍾娘德司阜，作品廣布在新竹、苗栗、甚至花蓮玉里，遺下的手稿是罕見的匠師體系工程圖說，為研究新竹傳統建築工藝與匠師系譜留下關鍵拼圖，也很值得一看。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣真的降價了！智利櫻桃出現甜甜價

胡振東曝美軍不登島 他揭端倪：台灣「內部情勢」華府看不下去了！

石平禁入中卻能來台？中國外交部發言人被日媒問到「當機」大怒

獨家》警政署啟動高階人事異動 林炎田接任北市警察局長

