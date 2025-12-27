竹縣客家八音保存者田文光 獲教育部藝術教育貢獻獎

竹縣客家八音保存者田文光，因長年推廣復振客家八音，獲教育部藝術教育貢獻獎的活動貢獻獎。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣無形文化資產客家八音保存者田文光，長年致力客家八音與北管音樂的保存、教學以及推廣，對藝術教育深耕與文化永續的貢獻，贏得教育部第12屆「藝術教育貢獻~活動奉獻獎」，縣長楊文科也對他60多年來對客家文化傳承的前述堅持給予公開表揚。

楊文科說，田文光是竹北田屋八音團團長，今年還帶團到維也納金色大廳表演客家八音，讓客家傳統的樂音在歐洲也能被聽見。縣府近年也全力扶持八音團，現在在竹北、峨眉、北埔、關西以及寶山等學校都有在推廣，希望傳統八音的吹、拉、打、唱有更多年輕一代接觸進而催生更多新一代的八音團。

縣府文化局長朱淑敏說，田文光10歲學北管，16歲學客家八音，長年活躍於戲班、宗教以及民俗音樂場域；31歲起走入社區、校園以及傳統音樂團體授課，把客家八音帶進教育現場，甚至參與監獄教化課程，並持續編撰教材、創新教學方式，使客家的傳統音樂能在現代社會持續活絡發展。

