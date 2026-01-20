竹縣客家金曲演唱會 2／7登場

新竹縣文化局為慶祝成立屆滿30周年，特別選在2月7日春節前夕，於演藝廳舉辦「綻光30－新竹縣客家金曲演唱會」，邀請「客家吟遊詩人」陳永淘、曾入圍葛萊美獎的十鼓擊樂團及多組金曲獎入圍樂團等頂尖陣容，縣長楊文科誠摯邀請民眾踴躍參加這場跨世代、跨領域的視聽饗宴。

文化局表示，「綻光30－客家金曲演唱會」卡司陣容堅強，涵蓋傳統與現代的對話。演出將由十鼓擊樂團以震撼人心的節奏開場，為客家音樂注入強大生命力。客家音樂靈魂人物陳永淘將帶領北埔國小合唱團，呈現最純淨的土地天籟。被譽為「山歌界活字典」的賴仁政與資深唱將魏勝松也將同台獻藝，展現深厚的山歌底蘊與傳統藝術之美。

除了傳統曲調，本次演唱會亦展現客語音樂多元且現代的流行面貌，入圍金曲獎的時髦組合iColor愛客樂、融合搖滾精神的打幫你樂團、資深音樂人林展逸與其優秀學生、Crossing Road及陳瑋儒將接力演出。透過跨界新世代的詮釋，讓觀眾看見客家流行音樂的無限可能，象徵文化在竹縣30載的淬煉與嶄新轉型。

文化局長朱淑敏指出，為鼓勵鄉親走進劇場共慶文化30，本次演出推出多項購票方案，凡「竹縣友藝思」會員購票即享9折優惠。針對團體觀眾更推出破天荒折扣，10人以上揪團購票享有5折優惠，歡迎鄰里與機關團體踴躍參與。

除了觀賞高品質演出，入場觀眾憑票根或購票證明即可兌換抽獎券，大獎包含藍牙喇叭及HomePod mini。