竹縣客庄慢遊上半年6主題遊程啟動 明至新埔做鹹菜

客家鹹菜的「前世」，客庄稱為「大菜」的芥菜，在正式入甕醃製前先做「日光浴」。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府農業處攜手縣農會在今年上半年，以月月不同主題和場域，推出「2026新竹縣客庄慢遊·幸福食光」6條客家主題農遊遊程，首發團明天(20日)就將抵達新埔體驗客家庄如何做鹹菜。縣府農業處長傅琦媺、農村發展及水土保持署台北分署長蔡金龍、桃園區農業改良場場長王毓華、縣農會理事長陳耀雄等今天搶先示範，藉此替其他5條遊程造勢宣傳，號召全國民眾鬥陣來尞客庄。

傅琦媺說，這6條主題遊程，明天先發的是「新埔鹹菜入甕・福氣滿滿藏：腳下是冬味，甕裡是春香」，2月「竹東客庄冬醃・蘿蔔入味，挖出冬天的甜，醃起春天的香」、3月「北埔客庄茶香・火光擂茶，讓火光亮起，讓茶香說故事」、4月「寶山客庄風味・甜與鹹雙重好滋味，黑糖熬香・橄欖菜入味」、5月「客庄探索・山風竹香，桂竹與手抄紙的雙重探索」、6月「峨眉客庄金油・山嶺苦茶香，從一顆苦茶籽，品出山城的珍貴」，從中串起竹縣6個鄉鎮的重要文化與代表性農產。

廣告 廣告

今天他們用竹縣客家庄相當具象徵傳承意味的「油笐火」以用棒棒相傳方式宣告啟動前述主題遊程，再由傅琦媺領軍，先用手替青綠色、正在做「日光浴」的芥菜「馬殺雞」，接著穿著鞋套，用腳踩踏這個客庄俗稱的「大菜」，啟動它逐漸萎凋、轉化，慢慢可以入甕醃漬，最後慢慢變成酸菜、福菜、梅干菜等的工序。

每個遊程每梯30人，活動費為1000元，每月16日會上線受理下個月遊程的報名作業，意者可到新竹縣農會、或「竹縣休閒農遊好好玩」粉絲專頁查詢和報名。

芥菜經日曬萎凋、手揉腳踏入甕醃製變成如圖鹹菜，再晾曬到半乾做成的叫福菜，全乾的就是梅干菜。(記者黃美珠攝)

新竹縣府農業處長傅琦媺(前左3)率領眾人替正在做「日光浴」的芥菜「馬殺雞」。(記者黃美珠攝)

新竹縣府農業處長傅琦媺(前中)跟大家手捧芥菜，帶著眾人努力腳踏做鹹菜。(記者黃美珠攝)

新竹縣府農業處長傅琦媺(前中)跟大家手捧芥菜，帶著眾人努力腳踏做鹹菜。(記者黃美珠攝)

新竹縣府農業處長傅琦媺(前中)領著農村水保署台北分署長蔡金龍(前左)、桃園農改場場長王毓華(前右)一起替「日光浴」中的芥菜「馬殺雞」。(記者黃美珠攝)

新竹縣府和縣農會一起用竹縣客庄最具傳承象徵的油笐火，替今年上半年的6大主題農遊體驗造勢宣傳。(記者黃美珠攝)

農糧署北區分署新竹辦事處主任姜素梅(左2起依序往右)、竹縣府農業處長傅琦媺、縣農會總幹事李筱華、縣農會理事長陳耀雄、農村水保署台北分署長蔡金龍等今天用客家油笐火，替竹縣今年上半年的6條農遊遊程造勢。(記者黃美珠攝)

家家戶戶曬鹹菜的場景，是竹縣客庄冬日的限定美照。(記者黃美珠攝)

新竹縣2026客庄慢遊．幸福食光的6條主題遊程，都搭配有對應的客庄特色餐盒。(記者黃美珠攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

下探8度！本週氣溫V型反轉 降雨熱區1圖看懂

北部今晚溫度急降！ 強烈大陸冷氣團南下 山區防局部大雨

濕冷天氣來了！未來一週冷氣團來襲三部曲 這1天溫度才回升......

行天宮徵人包吃包住月薪上看48K！網友搶報名 過來人曝秘辛

