竹縣客語實力驚人！關西國小勇奪全國戲劇冠軍 三校連袂抱回佳績

關西國小勇奪客語戲劇全國第一，展現客語向下扎根實力，竹縣長楊文科於主管會報加以表揚。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

關西國小、坪林國小、竹東國小三支竹縣特優隊伍參加「一一四年全國中小學客家藝文競賽」總決賽勇奪佳績，其中關西國小以貼近生活的劇情設計、自然流暢的客語對白及活潑生動的表演形式，深獲評審肯定，榮獲「客語戲劇類國小低年級組」全國第一名，展現新竹縣扎實的客語學習實力。

縣長楊文科十四日於主管會報頒獎表揚並表示，客語是客家文化的重要基石，透過競賽活動，學生在準備與演出過程中不僅精進語言能力，更能深入理解客家文化所蘊含的價值與精神。競賽不只是成果的展現，更是孩子們累積學習經驗、建立文化自信的重要歷程，有助於讓客語從課堂走進生活，成為日常自然使用的語言。

廣告 廣告

竹縣府表示，除了關西國小勇奪「客語戲劇類－國小低年級組」全國第一名；坪林國小於「客語口說藝術類國小高年級組」中，展現清楚精準的語音表達與穩健大方的臺風，榮獲全國第三名；竹東國小在「客語口說藝術類－國小中年級組」中，以成熟的語言掌握度與自信的舞臺呈現，榮獲全國第三名佳績，為新竹縣再添榮耀。

教育局長蔡淑貞肯定各校師長長期投入客語教學的用心與付出，並感謝家長全力支持學生參賽，讓孩子能安心投入訓練、站上全國舞臺。未來教育局將持續推動客語相關課程與藝文活動，鼓勵更多學校與學生參與，讓客家語言與文化在校園中持續扎根、代代相傳，展現豐富而多元的文化生命力。