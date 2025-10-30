竹縣家戶廚餘即起暫停收運 瀝乾後併入一般垃圾丟棄
為防堵非洲豬瘟，新竹縣政府環保局表示，為減少環境衛生疑慮，規畫自即日起至廚餘禁止餵飼豬隻解禁為止，新竹縣家戶廚餘暫停收運，請民眾務必瀝乾水分後併入一般垃圾排出。
環保局指出，基於防疫優先考量，連日來積極透過廚餘蒸煮申報系統，以視訊方式線上稽查縣內廚餘養豬場，確認沒有再蒸煮廚餘。而新竹縣自中央公告廚餘禁止餵飼豬隻以來，列管事業以外廚餘由清潔隊清運集中後，統一送至環保局廚餘處理廠以黑水虻方式再利用。
由於目前每日進場廚餘為廚餘處理廠設計處理量3倍，未能及時處理的廚餘及脫水後濾液暫置空間不足，因此規畫自即日起至廚餘禁止餵飼豬隻解禁為止，新竹縣家戶廚餘暫停收運，請民眾務必瀝乾水分後併入一般垃圾排出。
環保局表示，目前正積極持續提升廚餘處理再利用產能，包括增加黑水虻數量，採購廚餘空桶等，後續政策將視情形滾動式調整，也呼籲民眾在家吃多少煮多少、外食吃多少點多少，並嚴格執行廚餘瀝乾水，加強從廚餘源頭減量。
