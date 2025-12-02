竹縣寄養家庭驚爆虐童! 5歲童被打到顱內出血 躺廁所地板冷血不送醫

竹縣寄養家庭徐男長期虐童，5歲童被打到顱內出血，新竹地院判刑。(記者蔡彰盛攝)

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣傳出殘忍虐童案!在半導體產業工作且就讀神學院的徐男，長期對受委託照顧的5歲林童施虐毆打，跌倒癱軟時，徐男竟任由孩子躺在冰冷的廁所地板數小時也不送醫，事後被發現顱內出血且有後遺症，新竹地院依成年人故意對兒童傷害罪判刑一年。

法官調查，111年就讀神學院且在科技半導體業工作的徐男，經新竹縣政府、新竹市政府審查符合寄養家庭資格，且領有新竹縣政府寄養家庭許可證，當年5月受台灣兒童暨家庭扶助基金會新竹分事務所寄養暨委託照顧林童。

廣告 廣告

徐男明知林童僅5歲多，接續於112年2月1日前約2週至1個月期間，在新竹縣住處以不詳方式傷害林童。嗣於112年2月1日下午徐男與林童2人單獨在家時，林童因不明原因頭部受到嚴重撞擊，徐男明知林童已神智不清，仍僅給予冰敷簡易處理，並將林童安置在住處4樓廁所地板上，直到當晚9點才與妻子將林童送醫，經醫師插管後，進行硬腦膜下引流管置放手術，經診斷林童受有左側硬腦膜下出血、左側肋骨陳舊性骨折等傷害。

經兒童重症加護科及兒童影像診斷科主治醫師診斷評估，發現林童長期受虐，高度懷疑外力造成腦傷，後遺症嚴重，需長期觀察、服用抗痙攣藥物及復健，而妨害身心健全及自然發育，向警方通報始悉上情。

徐男雖矢口否認犯行，但法官發現林童身上陳舊性肋骨骨折，及身上重物壓迫、握拳擊打硬物，及或五指攥捏等特徵性傷痕，均可證明徐男曾反覆對林童施以不當外力成傷，又對重大危險情況未採取適當救護措施，反而長時間延誤送醫，林童因而受有過動症等後遺症，已妨害身心健全。

法官審酌徐男受託擔任林童寄養家庭，反而對無自衛能力的孩童不當對待，致林童身上受有多處大小不一瘀傷，並檢出陳舊性肋骨骨折，顯見林童長期處於反覆外力侵害環境，對其身心造成嚴重影響。

林童頭部撞擊跌倒後，出現神智不清、身體癱軟等顯著危險狀態，徐男卻未送醫，任由林童躺在廁所數小時，延誤送醫時間，致後續發生左側顳、頂葉硬腦膜下腔血腫、蜘蛛膜下腔出血及顳骨線性骨折等重大顱內損傷，昏迷指數低至6分，其危險性不可言喻。且徐男矢口否認犯行，並以不合理之意外情節卸責，其辯詞矛盾，難以採信，而被害人林童年幼脆弱，頭部受傷後痊癒後仍需定時就醫及復健，對其身心發展造成深遠影響。徐男對林童之侵害，不僅破壞其基本身心安全，更動搖社會共同維護幼童保護的核心價值，最後依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑一年。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

「送老婦32元電鍋」涉貪起訴 兢兢業業34年清潔員一審宣判

獨家》艋舺喋血！天道盟大咖「黑狗」雙腿腳筋斷 2嫌冷笑留原地就逮

「我們來幫忙！」竹市車禍28歲女遭壓車底 逾10人合力抬車救她

替義父完成心願？「南萬華教父」剛辦完告別式 義子砍斷仇家腳筋

