竹縣寶山社區心衛中心揭牌啟用 提升在地心理健康服務

竹縣寶山社區心理衛生中心揭牌啟用，提升在地心理健康服務。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為強化社區心理健康資源，新竹縣政府設立全縣第三處社區心理衛生中心「寶山社區心理衛生中心」，廿七日舉行剪綵暨揭牌儀式。衛生局指出，寶山社區心理衛生中心將作為在地心理健康推廣、諮詢與轉介的據點，將提升社區居民心理健康福祉。

縣長楊文科表示，縣府除了在基礎建設上不斷投入，也持續關懷縣民的心理健康議題，深知隨著現代生活壓力增加，秉持「預防重於治療」的理念，戮力投注於強化家庭、職場、校園心理健康，積極布建社區心理衛生資源，提供更即時、親近與溫暖的心理支持服務。

廣告 廣告

新竹縣政府於新埔及橫山成立社區心理衛生中心，並於竹北、竹東及湖口設立分站，曾獲得衛福部優等獎、深植民心獎及一致好評獎的肯定，今年更將擴大服務增設寶山社區心理衛生中心，充實新竹縣十三鄉鎮社區心理衛生服務量能，讓心理衛生服務深入每個鄉鎮市，有需求的鄉親都可以透過中心及分站獲得輔導，也深化縣民心理健康的重視。

衛生局指出，寶山社區心理衛生中心是繼新埔、橫山之後，新竹縣設立的第三處社區心理衛生中心，象徵新竹縣已初步建構完整的社區心理衛生服務網絡。未來，三處社區心理衛生中心將持續評估各鄉鎮需求，豐富多元化服務方案，朝向區域化特色發展，使心理健康照顧有可近性及可及性，真正落實在地服務。

社區心理衛生中心團隊有社工、心理師、護理師、職能治療師及關懷訪視員等專業人員，透過多重專業整合衛政、社政、警消、村里長及社區資源等，提供精神照護、自殺防治、酒藥癮關懷、網路成癮、災難心理衛生及宣導等服務。