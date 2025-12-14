竹縣寶山第二水庫公告禁航區 查獲8件無人機違規

（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）竹縣府今天說，自114年7月起，警方在寶山第二水庫查獲8件無人機違規操作案件，而水庫屬國家重要基礎設施，已公告為無人機禁航區，違規者可處新台幣3萬至150萬元罰鍰。

新竹縣政府今天發布新聞資料指出，近期遭查獲的民眾，多因未能充分了解航空法規，或誤信無人機原廠操作軟體即可辨識禁限航區，因而在寶山第二水庫飛行，誤觸法令。

縣府表示，為維護設施安全與公共秩序，水庫管理機關已於今年陸續建置無人機被動式偵測系統，可即時掌握無人機起飛位置、飛行動向及高度，並同步定位操作者GPS位置，警察機關得以迅速到場查處。

縣府說，依民用航空法規定，違規者可處新台幣3萬至150萬元罰鍰，若情節重大，主管機關更可直接沒入遙控無人機。

縣府指出，民眾購置無人機後，應遵循民用航空法與遙控無人機管理規則，並下載使用交通部「DRONE MAP 無人機行動服務 APP」查詢禁限航區，應在確認合法空域後再行飛行，以免違規遭罰。（編輯：張銘坤）1141214