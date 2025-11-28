竹縣寶山鄉入侵紅火蟻無人機防治示範會 以AI科技強化防治作業

竹縣寶山鄉入侵紅火蟻無人機防治示範會，以AI科技強化紅火蟻防治作業。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

竹縣寶山鄉公所廿八日於寶山鄉新珊路與新珊一路交叉口空地舉辦「一一四年寶山鄉入侵紅火蟻無人機防治示範會」，藉由導入AI無人機科技，提升大面積及難以到達區域的防治效率。示範會由安特爾環境科技執行長宋秉睿擔任主講，現場進行防治技術解說及實際操作展示。

鄉長邱振瑋表示，為徹底解決寶山鄉存在已久的入侵紅火蟻問題，也要避免以人工方式投藥而受紅火蟻的人身侵害；從防止蟻患擴散的方針轉變成縮小蟻患影響區域的積極作為，公所今年特地引進最新科技農業技術無人機防治，為讓鄉親認識及推廣此新科技。

公所表示，寶山鄉入侵紅火蟻防治計畫涵蓋三百五十一公頃，其中選定二百公頃為優先示範區域，委託安特爾環境科技以無人機進行餌劑撒布。整體規劃該示範區域將執行多次無人機防治作業，期望藉此達成明年度將示範區域逐步向紅火蟻防治中心申請解除列管的目標。

公所說，引進AI無人機防治科技，可精準撒布餌劑，大幅提升作業效率，更能進入人員難以抵達的區域，有效降低防治死角。今年及明年度公所皆編列更多防治經費，同步強化環境巡查與管理，以期全面降低紅火蟻危害。

紅火蟻具強烈攻擊性，叮咬後可能引發劇烈疼痛、過敏反應甚至休克；其築巢行為也可能破壞農地、影響作物生長、造成居家及公共環境危害。公所提醒民眾，如發現可疑蟻丘，務必避免自行清除並通報相關單位，共同守護居住與農業環境安全。

寶山鄉公所將持續與專業防治團隊合作，整合科技與在地巡查能量，全力降低入侵紅火蟻對鄉內生態及生活環境的影響，確保鄉民安心生活。