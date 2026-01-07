竹縣寶山鄉導入電子書服務 鄉長邱振瑋打造智慧書香寶山

竹縣寶山鄉導入Hami書城電子書服務，鄉長邱振瑋表示，推動數位閱讀為民眾日常，打造智慧書香寶山。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為推動全民閱讀風氣並提升數位學習便利性，竹縣寶山鄉公所正式推出「Hami書城電子書服務」，結合GPS定位閱讀與帳號登入機制，提供寶山鄉親全天候、免費的電子書閱讀資源，讓閱讀突破時間與空間限制，隨時隨地輕鬆展開。

鄉長邱振瑋表示，閱讀是地方永續發展的重要基礎，也是培養鄉民知識力與文化素養的關鍵。隨著數位科技普及，公所積極導入電子書平台，讓閱讀不再只侷限於實體圖書館，而是能真正融入鄉民的日常生活，希望不論年齡、不論身在何處，只要在寶山，就能輕鬆閱讀、自在學習。

本次導入的Hami書城電子書服務，內容涵蓋上萬本暢銷書籍、熱門雜誌、當日報紙及多元有聲書，提供廿四小時不打烊的閱讀體驗。服務方式包含鄉公所限定區域GPS定位閱讀，以及不限地點的帳號登入暢讀模式，讓通勤族、學生、長輩及行動不便者皆能彈性運用。

邱振瑋指出，數位閱讀不僅能補足實體館藏限制，也能縮短城鄉資源差距，是寶山邁向智慧鄉鎮、友善學習環境的重要一步。未來公所也將持續與圖書館合作，推動更多閱讀與文化相關服務，讓寶山成為兼具科技力與文化力的宜居鄉鎮。

寶山鄉立圖書館表示，民眾只需下載「Hami書城」APP，啟用定位閱讀功能，使用指定帳號登入並選擇「新竹縣寶山鄉公所」，確認定位成功後即可立即無限暢讀，操作簡單、使用便利。

寶山鄉公所與圖書館誠摯邀請鄉親踴躍體驗電子書服務，共同培養閱讀習慣，讓書香在寶山的每一個角落自然流動。下載連結，IOS系統https://reurl.cc/1kqkpp；Android系統https://reurl.cc/VmlmlN