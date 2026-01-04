竹縣寶山鄉旅遊服務區 BOT 案亮相 點亮大隘三鄉門戶

竹縣寶山鄉旅遊服務區 BOT 案亮相，為寶山鄉打造全新的觀光與生活樞紐，同時帶動大隘三鄉整體產業共同發展。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣寶山鄉公所日前召開「旅遊服務興建營運移轉BOT區案」公聽會。本案基地為遊憩用地，基地面積達九千六百四十二平方公尺，緊鄰寶二水庫，規劃結合「旅宿餐飲」與「宗教文創」兩大核心，並串聯預計新設的「寶山樂活運動園區」，預計今 年中下旬完成招商，為寶山鄉打造全新的觀光與生活樞紐，同時帶動大隘三鄉整體產業共同發展。

寶山鄉長邱振瑋表示，每年到周邊地區遊玩的旅客非常多，例如綠世界就有高達三十萬人，但缺乏住宿使旅客無法停留，而根據電信單位調查每日在寶山鄉實際工作及活動人口也高達數十萬人，實在有大型餐飲聚會空間的需求，本計畫將會使住宿量能達最大化，同時改善停車問題。因此本案不僅著眼於觀光，更深度結合在地生活機能。規劃引入設施包含：旅遊服務中心、宗教文化中心、旅館住宿、農產展售、文創空間、自行車驛站、運動休閒、水療溫泉、親子娛樂及特色餐飲等。

其中備受矚目的亮點之一為可容納二千人以上的「大型多功能聚會空間」，該空間將填補地方大型室內場域的不足。另外，兩大分區構想為形塑「仙爺廟」宗教文化與複合型旅宿整體園區初步劃分為「旅宿餐飲核心區」與「仙爺廟文化及文創區」。透過民間企業的經營創意，將當地重要的仙爺廟信仰與文創產業結合，讓遊客在享受水庫自然風光的同時，也能深度體驗寶山的文化底蘊。

公所未來兩大園區將整合串聯，形成一個集「運動、旅遊、住宿」於一體的綜合旅遊休閒軸帶，結合寶二水庫的觀光資源及今年將完成站點設置的YouBike微笑單車，將吸引更多家庭與運動愛好者駐足。