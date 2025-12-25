竹縣寶山鄉椪柑王 陳景田奪魁

竹縣寶山鄉椪柑王由陳景田（右）奪魁，黃澄澄的椪柑，是年節送禮、拜神的最佳選擇。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣寶山鄉農會日前辦理「一一四年度優質椪柑品質評鑑」，邀集在地農友踴躍參與，共同為即將上市的椪柑品質把關。在激烈競爭下，由寶山鄉果樹產銷班第十一班班長陳景田脫穎而出，勇奪最高榮譽「特等獎」的殊榮。

寶山鄉農會表示，本次評鑑由農業部桃園區農業改良場及新竹縣農會組成專業評審團，依果形外觀色澤、果肉質地、口感風味及糖度等項目進行綜合評比，現場競爭相當激烈，充分展現寶山椪柑優質的生產實力。

竹縣府農業處表示，柑橘為新竹縣分布最廣、產量最高且產值最大的農作物，其中寶山鄉椪柑種植面積約四十五點四公頃，年產量約六百七十二公噸，椪柑果實外觀金黃討喜、果肉多汁甜美，為深受消費市場青睞的重要年節果品。主要產期為每年十月至十二月，並可透過貯藏延續至翌年一月至四月供應市場，寶山鄉農會透過辦理品質評鑑活動，鼓勵農友重視栽培管理與採後處理，並提供農友相互交流、精進技術的良好平台，提升整體生產品質與市場競爭力。

農業處長傅琦媺表示，縣府將持續與農會及農友攜手合作，透過品質評鑑、技術輔導與行銷推廣等措施，強化新竹縣柑橘產業發展，打造具市場競爭力的在地品牌。也誠摯邀請民眾把握產季，踴躍選購寶山優質椪柑，以實際行動支持在地農業，品嚐最新鮮、最安心的當季好果。

優質椪柑評鑑其他獲獎名單分別係頭等獎由余振全獲得，貳等獎為邱乾柳、江日慶，參等獎為陳景浚、范紀銘、鄒睿華，優等獎為李文采、余恭鑑、江政峰、何立城。