竹縣寶山鄉社區心理衛生中心揭牌 提供專業服務量能

寶山鄉社區心理衛生中心剪綵繼揭牌。





新竹縣寶山鄉社區心理衛生中心27日辦理剪綵繼揭牌儀式，由寶山國中太鼓隊開場表演，鼓聲齊聚震撼全場，也象徵著寶山鄉心理衛生中心已準備好，將以專業、熱忱的心，服務全體鄉親。

邱振瑋鄉長表示，寶山鄉在科技業的注入下，未來將會增加上萬人口居住在此，寶山鄉除無償提供場地外，也偕同邱坤桶議員及全體代表會全力支持，期待有更好的服務回饋鄉親。

衛生局長殷東成表示，社區心理衛生中心將提供專業的諮詢關懷服務；團隊有社工、心理師、護理師、職能治療師及關懷訪視員等專業人員，以提供更全面的心理治療。

廣告 廣告

衛服部陳司長表示，全國社區心理衛生中心目標建設100處，截至目前為止已建置66處，寶山鄉社區心理衛生中心也是繼新埔鎮及橫山鄉後新竹縣設立的第三處社區心理衛生中心，心理健康照顧將真正服務到每一位需要的鄉民，落實在地服務。



更多新聞推薦

● 賴清德將投1.25兆國防特別預算保台 馬英九：幾形同宣布台入「準戰爭狀態」