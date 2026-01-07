竹縣寶山鄉結合Hami書城 即日起共推數位閱讀

新竹縣寶山鄉圖書館即日起導入電子書平台，使鄉內的閱讀活動不只侷限於實體圖書館。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣寶山鄉公所推動全民閱讀，也積極鼓勵數位閱讀習慣，即日起推出「Hami書城電子書服務」，結合GPS定位閱讀與帳號登入機制，提供寶山鄉親全天候、免費的電子書閱讀資源，讓閱讀突破時間與空間限制，隨時隨地輕鬆展開。

新竹縣寶山鄉長邱振瑋說，該鄉圖書館即日起導入Hami書城電子書服務，內容涵蓋上萬本暢銷書籍、熱門雜誌、當日報紙以及多元有聲書，提供24小時不打烊的閱讀體驗。(記者黃美珠攝)

鄉長邱振瑋說，公所積極導入電子書平台，使鄉內的閱讀活動不只侷限於實體圖書館。所以導入Hami書城電子書服務，內容涵蓋上萬本暢銷書籍、熱門雜誌、當日報紙以及多元有聲書，提供24小時不打烊的閱讀體驗。服務方式則包含鄉公所限定區域GPS定位閱讀，也有不受限地點的帳號登入暢讀模式，讓通勤族、學生、長輩、行動不便者都能彈性運用。

他還說，數位閱讀不僅能補足實體館藏的限制，也縮短了城鄉資源差距，是寶山鄉邁向智慧鄉鎮、友善學習環境的重要一步。未來公所也將持續跟其他圖書館合作，推動更多閱讀與文化相關服務。

現在民眾只需下載「Hami書城」APP，啟用定位閱讀功能，使用指定帳號登入並選擇「新竹縣寶山鄉公所」，確認定位成功後即可立即「在線」悠遊書海；或洽詢寶山鄉立圖書館(03-5200467)，或Hami書城平日上班時段的客服專線：0800-070-368，就可開啟個人的數位閱讀習慣。

