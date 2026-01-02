竹縣寶山鄉BOT新闢旅遊服務區 串聯「大隘3鄉」拚觀光

新竹縣寶山鄉將在寶二水庫附近規劃用BOT方式新建旅遊服務區，成為休閒、運動與住宿3合1的休閒新地標。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣寶山鄉公所計畫用5年、約10億元，規劃在寶二水庫和寶山水庫之間，用BOT的方式打造寶山鄉旅遊服務區，內含旅遊服務中心、旅館住宿服務、大型聚會空間、親子娛樂設施、餐飲店家以及宗教文化中心，跟2月、農曆春節過後就要發包的寶山樂活運動園區互相輝映，成為新竹縣寶山、北埔以及峨眉所在的「大隘3鄉」北向銜接竹科高科技生活圈的休閒旅遊門戶，今天早上鄉長邱振瑋親自召開說明會跟鄉親報告，計畫2月就將正式啟動規劃。

邱振瑋說，北埔綠世界每年有30萬遊客，北埔老街每年也有好幾十萬的旅遊人次，但這些來客始終在大隘3鄉地區找不到地方可以住宿，進而拓展3鄉的多日遊程。

寶山鄉雖然鄰近竹科和新竹市，但是鄉親碰到大型的宴會活動總是要遠求竹市煙波、國賓，或是竹北的喜來登等飯店，所以他10幾年來努力爭取在寶二、寶山水庫之間，結合仙爺廟所在，建置旅遊服務中心和宗教服務中心，旅遊中心內則規劃新建大型宴會空間，不僅鄉親的婚宴、信仰文化宗教活動，就是竹科的尾牙活動、股東會等也都可以在此召開。

這個BOT案計畫有：旅宿餐飲核心區、仙爺廟文化及文創區2大分區，配套在其東南側另規劃有「寶山樂活運動園區」，將斥資4500萬元在這打造棒壘球場、幼兒棒球場以及探索公園，春節後就將發包，計畫工期1年，希望結合寶山鄉旅遊服務區形塑多元綜合的休閒場域，串聯寶二水庫觀光產業跟各式主題活動，打造運動、旅遊以及住宿3合1的休閒新地標。

新竹縣寶山鄉長邱振瑋親自說明寶山鄉旅遊服務區的建置理念。(記者黃美珠攝)

