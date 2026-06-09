竹縣對決徐欣瑩！民進黨明徵召鄭朝方 賴清德親披競選背帶

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民進黨籍竹北市長鄭朝方。翻攝鄭朝方臉書



竹北市長鄭朝方屢被點名挑戰新竹縣長，民進黨明（6/10）上午將召開選舉對策委員會，黨內鎖定徵召鄭朝方參選新竹縣長，當日中執會通過名單後，黨主席賴清德將在提名記者會正式推薦，為鄭朝方披上競選背帶。

民進黨2026提名布局大致完成，但新竹縣遲未定案，鄭朝方過去對於參選態度反覆，曾一度向賴清德表示沒有意願，驚動賴清德，但鄭朝方未登記民進黨竹北市長，引起關注。不過，鄭朝方始終沒有對參選新竹縣長明確表態，多次以「做好竹北市長，持續耕耘市政」回應。

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事實上，民進黨原訂3日召開選對會、中執會，拍板鄭朝方參選新竹縣長，並舉行提名記者會，但因空軍飛官失事而暫緩，據了解，另一項暫緩原因也是鄭朝方態度未明。

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