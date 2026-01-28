竹縣導入智農科技 助攻酪農精準管理迎戰缺工與氣候挑戰
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府為協助畜牧業減緩人力與經營壓力，向中央爭取補助智農科技，輔導乳牛場設置「自動擠乳系統」及「智能監控項圈」，除了可隨時提供乳牛自主搾乳，舒緩脹奶不適，還可即時監測牛隻生理與行為狀況，有效提升牧場作業效率與乳品質穩定度，打造兼顧效率、品質與動物福利的現代化酪農環境。
縣府農業處表示，乳牛場日常工作內容繁複，涵蓋牛隻接生與飼養、育種與繁殖管理、每日搾乳作業、飼糧調配及污染防治等任務，大多由酪農自行負責辦理，且須配合牛隻每日固定擠乳時程，屬全年無休的產業型態，為畜牧產業中人力需求高、勞動負荷重，且長期面臨缺工問題。
農業處指出，我國乳牛飼養品種以荷蘭牛為主，經多年育種改良，2024年每頭乳牛產乳量的全國平均值成長為25.1公斤(新竹縣約26.0公斤)，較10年前(2015年全國平均值為每頭19.9公斤)增長不少。一般乳牛每日須進行2次搾乳，部分高產牛隻更須增加搾乳頻率，進而提高場內人力需求與作業負擔。
有鑑於此，竹縣府於2025年輔導1場高產乳牛場設置「自動擠乳系統」，該系統可隨時供牛隻自主前往搾乳，除可舒緩乳房脹痛不適外，並可透過「電眼」自動辨識與定位乳頭位置完成搾乳作業，有效降低人力投入，提升作業效率，兼顧牛隻福利與經營效益。
另因全球氣候變遷影響，夏季高溫高濕環境易使乳牛產生熱緊迫反應，進而影響其內分泌調節與生殖生理機能，致使發情行為表現減弱或不易辨識。透過輔導2場畜牧場導入「智能監控項圈」，可就牛隻個別生理與行為狀況進行即時監測，並作為牛隻身分辨識工具，蒐集包括產乳量、活動量、體溫及發情偵測等多項生產資訊，協助酪農即時掌握牛隻個別狀況，落實精準管理與育種目標。
