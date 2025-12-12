竹縣尖石鄉 議員鄉長換位參選

平地原住民議員林秉君（左）將持續參選，尖石鄉議員劉建民則轉換跑道選鄉長。（邱立雅攝）

新竹縣議員第9到13選區，每個選區均只有1席議員，目前除了尖石鄉議員劉建民轉換跑道選鄉長，其他包括北埔峨眉現任議員王辰翔、寶山議員邱坤桶、平地原住民林秉君以及五峰鄉張益生仍會持續參選連任。

第9選區寶山鄉現任議員為邱坤桶，曾擔任過第15屆縣議員，後轉戰鄉長，一共擔任3屆鄉長，本屆與前議員、現任鄉長邱振瑋換位參選，雙雙當選，預料兩人均持續深耕。

不過地方傳出多人有意角逐寶山鄉選區的縣議員，有前鄉長范玉燕、新住民王翎鳳以及曾參選寶山鄉長的徐冬曲等人。據地方人士指出，范玉燕目前舉棋不定，仍在鄉長與縣議員中搖擺。王翎鳳不只學經歷佳，也專注社區營造，將新城楓糖打理得有聲有色。徐冬曲民國111年以素人之姿挑戰鄉長，獲得第3高票。

第10選區北埔峨眉現任議員為王辰翔，據傳現任鄉長莊明增兩屆任滿有意轉換跑道，111年對戰王辰翔的范文鴻，當時得票數僅落後王140票，雙方實力在伯仲之間，地方也盛傳范文鴻將再披掛上陣。北埔峨眉3強對戰，預料選戰廝殺激烈。

第11選區平地原住民現任議員林秉君接棒父親林光榮基礎，現已擔任第2屆議員，致力原住民事務，目前還未傳出有競爭對手，外界看好她可望連任。

第12選區為尖石鄉及溪北地區鄉鎮山地原住民，現任議員為劉建民，因尖石鄉長曾國大兩屆任滿，兩人將換位參選，本屆落選的知名網紅林世偉也有意再戰。林世偉當時得票數不到劉建民的一半，4年來全台四處耕耘，讓林世偉知名度大開。

第13選區為五峰鄉及溪南地區山地原住民，現任議員為張益生，據了解2022年落選的張雁萍有意參選。