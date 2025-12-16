竹縣就博會 40企業徵才

新竹縣政府主辦的「一一四年新竹縣就業博覽會」於十六日在新竹喜來登大飯店熱鬧登場，吸引求職民眾踴躍參與，現場氣氛熱烈。活動共邀請四十家知名企業設攤徵才，提供包含科技、製造、餐飲服務等領域的相關職缺，現場求職者在面試官前展現全力以赴、捨我其誰的就業態度，充分顯示出新竹縣蓬勃的就業活力。

新竹縣副縣長陳見賢十六日表示，新竹縣的勞動力為竹科創造了經濟奇蹟，勞動人口也是桃竹苗地區最多，縣府勞工處於年底舉辦就業博覽會，也期望為縣民媒合就業機會、為企業尋覓合適人才，他祝福現場四十間企業及求職者都能找到理想職缺及合適的工作夥伴。

勞工處指出，此次就業博覽會活動，為求職者提供二千六百個以上的在地就業機會，同時也為企業提供尋找優質人才的媒合平台，活動現場不僅有出現許多想要轉職的民眾，也有青年及身障朋友參加。

此次就業博覽會邀集多家產業龍頭共同設攤，包含科技製造領域的緯創資通、欣興電子、景碩科技、DHL等大型企業，提供多元技術職及工程相關職缺；服務零售產業方面，則有深受民眾喜愛的UNIQLO、GU、麥當勞、大創到場徵才，徵集國內外科技巨頭、知名企業，提供上千個優質職缺，開出門市管理、櫃台服務、儲備幹部等熱門工作機會。