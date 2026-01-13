竹縣展開獨居老人清查 掌握需求分級提供服務

為避免詐騙猖獗，影響民眾接受訪查的意願，新竹縣政府表示，將透過村里長、里幹事的系統，訪查人員配戴工作證，讓民眾安心受訪 。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

因應超高齡社會及家庭結構改變，獨居老人有增加趨勢，新竹縣政府今年續辦單獨生活戶清查訪視作業。縣長楊文科十三日在主管會報中表示，這項清查有助彙整並建構老人安全防護網，提供獨居長輩更精準貼心的照顧，落實打造寡孤獨廢疾者皆有所養、樂齡幸福新竹縣的目標。

而為避免詐騙猖獗，影響民眾接受訪查的意願，新竹縣政府表示，將透過村里長、里幹事的系統，訪查人員配戴工作證，讓民眾安心受訪，清查作業順利進行。

高齡長照處長許瑜庭表示，單獨生活戶清查訪視作業將運用六十五歲以上單獨生活戶戶籍資料，結合民政體系訪進行訪查，並可聯結社區照顧關懷據點強化社區支援網絡，即時提供鄰近的獨居老人關懷與協助。對於家庭支持薄弱、資源匱乏的獨居老人，也可依個別狀況，提供關懷訪視、電話問安、送餐、福利諮詢或安裝緊急救援裝置，強化居家安全等服務。

許瑜庭指出，清查對象含括六十五歲以上一人獨自居住之老人；六十五歲以上老人同住配偶年滿六十五歲或同住者無照顧能力，經評估需關懷者，依其評估等級提供不同密度的關懷頻率。一一三年度縣內六十五歲以上單獨生活戶在資料上共有一萬六千戶，一一四年開始展清查訪視作業，完成九千人的清查，發現其中三千戶有獨居生活的事實，經社工、志工深度訪談、主動了解需求，有一千二百人列冊，依個別需求提供關懷服務。