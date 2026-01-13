竹縣展開獨老清查 分級服務

因應超高齡社會及家庭結構改變，獨居老人有增加趨勢，新竹縣政府一一五年續辦單獨生活戶清查訪視作業。縣長楊文科十三日在主管會報中表示，這項清查有助彙整並建構老人安全防護網，提供獨居長輩更精準貼心的照顧，落實打造寡孤獨廢疾者皆有所養、樂齡幸福新竹縣的目標。

新竹縣高齡長照處長許瑜庭十三日表示，單獨生活戶清查訪視作業將運用六十五歲以上單獨生活戶戶籍資料，結合民政體系訪進行訪查，並可聯結社區照顧關懷據點強化社區支援網絡，即時提供鄰近的獨居老人關懷與協助。對於家庭支持薄弱、資源匱乏的獨居老人，也可依個別狀況，提供關懷訪視、電話問安、送餐、福利諮詢或安裝緊急救援裝置，強化居家安全等服務。

處長許瑜庭說明清查對含括六十五歲以上一人獨自居住之老人；六十五歲以上老人同住配偶年滿六十五歲或同住者無照顧能力，經評估需關懷者，依其評估等級提供不同密度的關懷頻率。