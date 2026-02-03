竹縣峨嵋高品質桶柑評鑑會成績揭曉 曾五妹奪魁

桃園農改場副研究員羅國偉說，桶柑去年成長期得力天候相助，顆顆飽滿富含水分。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣峨眉鄉農會今天舉辦「高品質桶柑果品評鑑暨柑桔的故鄉」活動，為本週末在縣府前廣場將登場的「2026 新竹縣柑桔故鄉~柑好過年 Hakka New Year」造勢宣傳。桃園農改場副研究員羅國偉等3名評審一早就逐一針對110點的參賽桶柑做評鑑，最後由縣長楊文科親自揭開今年新竹縣「桶柑王」桂冠，獎落農友曾五妹，週末活動現場將公開表揚。

羅國偉說，新竹縣農友栽種管理柑桔的技術非常成熟穩定，去年的天候在桶柑成長期間又非常有利，所以今年新竹縣的桶柑品質都非常好，水分也比往年多，從參加評鑑的果品中極少看到有「乾米」現象的，平均糖度10度以上，最高還測得13.2度，整體外觀「顏值」差距也非常細微。

廣告 廣告

柑桔是新竹縣分布最廣、產量最高、產值也最大的農作物。全年栽種面積約2128公頃，產量3萬多公噸，其中桶柑就有1246公頃，產量高達2萬多公噸，產期從每年12月中到隔年的4月，而峨眉的桶柑面積就近600公頃，幾乎是全縣的一半。

「2026 新竹縣柑桔故鄉~柑好過年 Hakka New Year」2天活動現場將集結100攤各式年貨商品、美食、趣味活動競賽、年節傳統手作體驗等，其中光是柑桔就有23攤，縣內12家農會、養豬協會也將有主題展出。

至於縣府文化局也搭上活動的順風車，將在週六(7日)早上10點，於縣府大廳舉辦「馬上幸福營豐年~115年竹縣春聯揮毫活動」，邀請18名書法家在場揮毫送春聯，也可體驗年畫跟紅包袋拓印。

桶柑等柑桔類果物，是新竹縣農民歲末的「黃金」。(記者黃美珠攝)

新竹縣長楊文科(前中)率領大家啟動「2026 新竹縣柑桔故鄉~柑好過年 Hakka New Year」2天活動，邀請民眾本週末來縣府前廣場採買年貨。(記者黃美珠攝)

「2026 新竹縣柑桔故鄉~柑好過年 Hakka New Year」將集結100攤各式年貨商品、美食、趣味活動競賽、年節傳統手作體驗等，新竹縣長楊文科(中戴帽者)偕手農會等一起造勢。(記者黃美珠攝)

桃園農改場副研究員羅國偉盛讚新竹縣的柑橘栽種管理技術成熟，今年的桶柑品質更上層樓。(記者黃美珠攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

全國最大里7月拆成4里 「福檳」里被嫌棄

把握3天好天氣！週五晚間北部轉濕冷 下探12度

2026白沙屯媽祖進香 登轎出發、到北港、回宮日期擲出

傳蘋果M6不會採用台積電最新2奈米 基於這項考量

