竹縣市多項福利政策 元旦上路

新竹縣市民國115年元旦有多項新制上路，新竹縣聚焦高齡長者長照及婚孕健檢，並補助醫療性凍卵，另也將推動YouBike強制投保。新竹市則實施「特教助理員3大利多」給薪新制，改善特教助理員待遇及權益。

新竹縣衛生局民國115年度推動「高齡友善長者裝置活動假牙補助實施計畫」，提供約30名免費全口活動假牙補助名額，另有300名口腔篩檢與30名口腔檢查評估補助名額。長照方面自元旦起擴大服務，新增「年輕型失智症者（未滿50歲）」及「急性後期整合照護計畫（PAC）」收案對象。

因應晚婚晚育及少子化趨勢，衛生局也自元旦起推出「婚後孕前健康檢查補助計畫」及「醫療性凍卵補助計畫」。配合組織調整，原衛生局部分業務移撥至新成立的「高齡長照處」。

為全面強化自行車騎乘安全，自元旦起新竹縣公共自行車新、舊會員及單次租借臨時會員，皆須完成投保「公共自行車傷害險」才能租借車輛，費用由縣府負擔。1999為民服務專線自元旦起於新竹縣轄內撥打，前5分鐘由縣府付費。

新竹市政府為穩定特教助理員人力、提升特教品質，市長高虹安於民國114年12月31日宣布，自元旦起實施特教助理員3大利多給薪新制，針對時薪制特殊教育助理員，補助每年9小時在職訓練薪資、國定假日薪資及颱風假薪資，預計每年投入約550萬元經費，實際改善特教助理員的工作待遇與權益。

高虹安表示，目前竹市共聘任約300位特教助理人力，包含專任教師助理員、月薪制學生助理員及時薪制學生助理員，分布於76所國中小及幼兒園，協助特殊教育學生的學習支持與生活照護，是不可或缺的特教夥伴。

此次政策研議過程中，市府廣泛參採各界意見，審慎規畫推動，期盼有效提升特教助理員的工作保障與教育品質。