竹縣市攜手授證寄養家庭

▲新竹市寄養家庭授證合影。

為以實際行動傳遞「每一個孩子，都值得被好好照顧」的核心價值，並展現跨縣市合作守護兒少的堅定決心，新竹市政府與新竹縣政府攜手推動寄養家庭制度，二日共同舉辦「一一五年度寄養家庭授證活動」，並為四戶新進寄養家庭及十四戶緊急短期寄養家庭授證，感謝寄養家庭長期投入兒少照顧工作，於孩子遭逢困境之際伸出援手，成為孩子最溫暖、最穩定的依靠。

新竹市長高虹安二日表示，寄養家庭與緊急短期寄養家庭在兒少保護體系中扮演不可或缺的角色。當孩子因家庭變故、照顧疏忽或遭受暴力而需暫時離開原生家庭時，寄養家庭提供長期且具家庭氛圍的照顧，協助孩子逐步恢復安全感、重建生活節奏，而在夜間、假日或突發安置需求發生時，緊急短期寄養家庭更是社會安全網的第一道守護線，能即時接住孩子，也讓第一線社工在面對緊急處遇時更有堅實的後盾。

新竹市長高虹安指出，市府持續強化寄養家庭支持措施，包含專家學者到宅諮詢、照顧特殊需求個案的照顧分級補助、健康檢查、保險以及新竹市振道電視台免費收看等福利資源，讓寄養家庭在照顧路上不孤單。同時，市府也提升寄養家庭安置費用，今年寄養家庭安置費用每月二萬七千九百三十元至三萬四千一百四十元，相較去年，依不同照顧對象與需求，每月約增加二千三百一十元至二千八百三十元不等。市府期盼透過制度與資源的持續精進，減輕寄養家庭照顧負擔，並進一步提升整體照顧品質，為兒少打造更穩定、安全的成長環境。

社會處長黃佳婷表示，為補充寄養家庭量能，市府委託新竹家扶中心於去年持續辦理寄養家庭招募及訓練課程，經資格審查、專業訓練及綜合評估後，今年共有四戶家庭審查通過，加入新竹縣市寄養家庭行列，至今寄養家庭總數已達四十九戶，其中竹市二十八戶、竹縣二十一戶，展現縣市政府與民間單位攜手合作的成果。