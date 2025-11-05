竹縣帶領十名青年多倫多創新創業學習交流 打造創新創業城市

協助青年創新創業，新竹縣政府攜手教育部青年發展署，於九月二十六日至十月十一日辦理「青年百億海外圓夢基金計畫—全球創客站」，由明新科技大學帶領十名具創業經歷的十八至三十歲青年，赴加拿大北美五大湖經濟重鎮-多倫多學習交流，成果分享會於十一月三日在新竹社會創新基地登場，出訪青年以簡報與實作展示分享加拿大創業課程所學、基地參訪觀察與跨域連結成果，並提出未來職涯發展，教育部青年發展署副署長諶亦聰蒞臨現場，勉勵把國際視野轉化為在地創新能量。

在台北自行創業的卓姓青年五日指出，在多倫多大學、渥太華大學等創業據點的沉浸式學習，與加速器及社創組織建立持續交流窗口，同時盤點新竹在AIoT應用、數位內容與文化創意、健康照護與智慧服務等在地需求，提出試點合作構想。

竹縣在地青年，目前就讀清大研究所的黃同學也分享，在加拿大看到國外創新創業的發展，學習到因應市場變化而持續不斷創新才是成功的秘訣，就像知名商業模式著作《獲利時代》作者亞歷山大．奧斯瓦爾德說的：「商業模式就如同冰箱裡的優格一樣，有過期的一天，不同的是，優格上會載明截止日期，而商業模式沒有。」，未來若有創業的規劃將謹記這項法則。

縣長楊文科努力打造連結國際的創新創業城市，肯定這次交流成功落實「培力新創團隊及職能」的核心目標，楊縣長預告一一五年有一場英國倫敦的社會創新交流， 邀請有興趣的青年夥伴持續關注新創竹夢資源網(HYS, Hsinchu Youth Startup）或追蹤「新竹縣政府教育局青年事務科」官方社群。

教育局楊郡慈局長表示，新竹青創基地及社會創新基地在十二月都將推出創業實作工作坊與社會創新沙龍等系列活動，提供法律諮詢、媒合輔導、共享辦公與導師陪伴等資源，十二月十日更將於竹北喜來登飯店舉辦年度新創成果博覽會，歡迎民眾善用及踴躍參與。