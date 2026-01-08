竹縣年度古蹟修復 獲補助逾億元

文化部文化資產局近日核定新竹縣民國115年「文化資產保存修復及管理維護計畫（B類）」5案，共計補助1億830萬元經費，核定計畫包括竹東甘屋渤海堂、新埔西河堂2大重點修復工程，另還包括文資防護專業中心等管理維護案，落實文化資產永續發展。

新竹縣文化局長朱淑敏指出，縣定古蹟竹東甘屋渤海堂此次獲核定總經費5200萬元，工程預計115年10月前發包，117年5月完工，修復重點包含建築主體結構、彩繪加固及機電消防系統等工程。甘屋渤海堂建於西元1916年，堂屋為兩層樓，以漢洋混合風格及西式弧形拱廊著稱，更是客家名匠大木與彩繪工藝集大成之作。

廣告 廣告

歷史建築新埔西河堂則獲核定總經費5000萬元，預計115年10月開工，將針對屋面、木構件、景觀排水及文物檢修等全面修復。西河堂建築保留精美木雕、泥塑、彩繪、剪黏等裝飾，具歷史價值及稀少性，因曾獲官方特許販售鴉片，又稱「煙香公廳」，縣府期待西河堂再次展現台灣歷史文化融合的多元面向。

縣定古蹟北埔姜阿新洋樓獲核定150萬元，這座曾作為熱門劇集《茶金》原型場景的文化基地，將巡檢屋頂、外牆維修及消防安全作業，延續獨特的中西融合美感。

縣定古蹟新埔劉家祠則獲核定130萬元，將針對擁有「燕尾多」美譽的劉家祠進行正廳漏水維修、電線更新及蟲蟻防治，降低古蹟受災風險。

文化局表示，除這4處有形文資硬體修復，文資防護專業服務中心也獲核定350萬元，該中心於101年成立，委託專業團隊輔導全縣文資管理人，執行日常管維、防災演練及緊急通報作業，並經營LINE諮詢服務。

今年度文資局也透過「新竹縣古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群管理維護補助計畫」，再挹注60萬元，讓管理維護補助金再提升。