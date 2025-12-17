竹縣府召開廉政會報 楊文科強調公開透明推動廉能施政

竹縣長楊文科再次宣示貫徹「品德、操守、形象」等清廉施政原則，要求各級主管督促同仁「依法行政、積極任事」，且以「貪污零容忍」的態度對待公務作為。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為貫徹清廉施政理念，強化行政效能，新竹縣政府召開一一四年度廉政會報暨安全維護會報，由縣長楊文科親自主持，並邀請外聘委員參加，透過委員提供建言，與各局處集思廣益多元交流，共同提升縣府廉能效率。

楊文科於會議開始，再次宣示貫徹「品德、操守、形象」等清廉施政原則，要求各級主管督促同仁「依法行政、積極任事」，且以「貪污零容忍」的態度對待公務作為，期能杜絕任何違法亂紀、貪腐等情事。

另外，縣府推動AI智慧治理，於「智慧城市大調查」中榮獲「AI應用卓越縣市」肯定，政風處亦推動「採購小幫手」AI系統開發，展現團隊施政創新力，也體現廉政與科技融合上的努力，打造新竹縣成為「廉能治理的智慧城市」。

楊文科指示政風處可透過各項會議及活動，不斷提醒同仁執行公務時「不收禮、不接受邀宴」，期勉同仁應「以民為本」傾聽民意，重視民眾感受，提供有溫度的服務，一定能獲得縣民認同與尊重，進而支持縣府推動各項施政建設。

縣府政風處表示，本次會議主要係以廉能治理角度提出興革建議，就業務執行程序可能發生的違失態樣，協同業管單位檢視及訂定規管措施等相關預防作為，並對高風險業務及媒體關注事件，研擬相關廉政作為，期透過廉政會報機制，強化竹縣採購案及各項業務流程透明度，有助消弭公務同仁執行業務的風險。

另外於安全維護會報中，亦針對機關安全及公務機密相關議題，特邀請新竹縣調查站馮國建主任講授有關從事兩岸交流活動應注意事項，落實風險管控機制，建立正確的國安意識。

政風處指出，本次廉政會報決議事項，將轉知縣府暨所屬機關、學校、各鄉鎮市公所及縣營事業機構，俾利共同持續推動相關業務，積極主動為民眾謀福祉，彰顯縣府廉能施政與提升服務品質。