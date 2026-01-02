竹縣府成立高齡長照處 整合照顧服務資源

（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）新竹縣長楊文科今天表示，縣府自元旦起整合長照管理中心及社會處相關業務，成立高齡長照處，以提供竹縣長者更完整的社會福利體系，並整合照顧服務資源。

楊文科今天透過文字表示，縣府整合原有長期照顧管理中心照護管理科、服務管理科及社會處老人福利及身心障礙福利業務，成立高齡長照處，讓長者受到全方位、更完整的團隊照顧。

他指出，高齡長照處將整合串連醫療衛生及社會福利體系的資源，同時著重失能者及身障者的復能，能讓民眾老年生活更加豐富完善。

高齡長照處長許瑜庭接受中央社記者訪問，為擴大長照服務對象，也將年輕型失智症者及急性後期整合照護計畫收案對象納入，提供居家服務、日間照顧、家庭支持與資源轉介等，減輕家庭照顧壓力。

她說，過去多認為失智症是高齡者問題，但部分民眾在50歲前即發病，且多仍肩負工作與家庭責任，對家庭衝擊甚鉅，因此納入服務對象，及早提供所需支持與照顧。

許瑜庭指出，除擴大失智症服務外，也強化急性後期整合照護計畫，協助中風、重大手術或意外住院後尚未完全復原的病患，銜接復健、居家照護與社區資源，降低返家後照顧中斷及再次住院風險。（編輯：張銘坤）1150102