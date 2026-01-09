竹縣府持續推動輔具線上申辦系統 鼓勵民眾多加利用

為提升身心障礙者申請生活輔具及醫療輔具之便利性，減輕臨櫃申辦的交通與時間負擔，新竹縣政府持續推動「輔具線上申辦系統」(https://atonline.sfaa.gov.tw/)，北區及南區輔具資源中心皆提供輔具租借服務且種類多元，鼓勵身心障礙者及其照顧者多加利用線上管道提出申請服務。

高齡長照處長許瑜庭九日表示，輔具線上申辦系統提供身心障礙者生活輔具及醫療輔具之線上申請功能，只要設籍或居住於新竹縣者，不受限是否具備有身心障礙者身分，凡有短期或臨時輔具需求之民眾，皆可提出申請。

廣告 廣告

民眾可透過電腦或行動裝置完成申請資料填寫、相關文件上傳及案件進度查詢，不受時間與地點限制，透過線上方式申請，可加速身心障礙者更便利取得所需輔具資源。

為協助身心障礙者順利使用線上系統，網站提供系統操作說明及線上申辦教學語音檔，如在操作過程中遇到困難，可由家屬或照顧者協助，或可透過新竹縣北區輔具資源中心(03-5527316)、南區輔具資源中心(03-5111015)及各鄉鎮市公所進行諮詢。

高齡長照處鼓勵有生活輔具或醫療輔具需求的身心障礙者，踴躍使用輔具線上申辦系統，享受快速、便捷且友善的數位服務。北區輔具資源中心網址：http://hchg-atrc.com.tw/index.php；南區輔具資源中心網址： http://hchg-atrc-sd.com.tw/service_items.php。