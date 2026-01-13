竹縣府推動豆子埔溪美化整治 打造親水休憩河岸

（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）竹縣府今天說，將推動豆子埔溪美化與整治工程，打造親水、淨水與休憩功能的河岸空間，讓民眾可散步、乘涼，並透過鑿井等方式確保水源穩定，也提升水質，預計116年底完工。

新竹縣政府發布新聞資料指出，縣府推動竹北市豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善工程，並結合農田水利署等，透過鑿井等方式確保水源穩定，工程於16日動工，縣長楊文科今天前往會勘。

楊文科表示，此次改善將針對至善橋至博愛橋段，將原本流入溪中的民生污水進行精準截流，引導至地下化的礫間處理機房，並利用自然過濾原理除臭淨化後，再將清水抽送回縣政九路上游放流，以讓溪流提供穩定水源。

廣告 廣告

他說，同時將景觀優化，以打破傳統河岸的隔閡，新闢草坡護岸與自然棲地，讓民眾可輕鬆親水，也設置多處無障礙坡道、親水棧道及趣味跨河跳石，打造遊憩空間。

工務處長戴志君說，此次改善工程總經費達新台幣1億8740萬元，獲環境部補助1億1806萬餘元，縣府自籌6933萬餘元，工期為600天，預計民國116年底完工。（編輯：黃世雅）1150113