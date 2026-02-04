竹縣府攜手仕招 邀街友圍爐

新竹縣政府社會處攜手仕招社會福利慈善事業基金會，選在4日立春當天前往竹北市街友臨時收容中心舉辦春節關懷活動。（邱立雅攝）

為讓無法返家團聚的街友朋友感受過年節慶溫暖，新竹縣政府社會處攜手仕招社會福利慈善事業基金會，選在4日立春前往竹北市街友臨時收容中心舉辦春節關懷活動，透過圍爐餐敘、紅包物資發放與多元服務，陪伴街友朋友迎接新年。

仕招基金會課長周哲仁表示，基金會秉持蔡衍明董事長的指示，自民國91年起持續在全台推動三節慰問。考慮到街友在節慶時可能因故無法返家，基金會希望透過致贈慰問紅包，讓街友能依照自身需求購買所需物資或餐飲，感受社會的關懷。

副縣長陳見賢指出，縣府除了安排圍爐餐敘，更特別準備抗寒衣物與紅包，並結合義剪服務與就業媒合，協助街友打理儀容。陳見賢表示，立春象徵新的開始，希望每一位需要照顧的好朋友都能得到妥善安排，也期許大家換個好心情迎接新生活。

目前新竹縣列冊街友共有33人，分布於竹北、竹東、新豐及湖口等地。社會處長陳欣怡指出，縣府透過長期的外展服務，提供工作媒合、生活照顧及健康關懷。陳欣怡表示，已有部分街友在輔導下成功走出收容所、重返職場，開啟嶄新的人生路徑。

社會處與竹安公益慈善服務協會也自4日起展開街頭外展關懷，走訪新竹縣各鄉鎮，將紅包、福袋以及換洗衣物送至街友朋友手中，傳遞節慶祝福與社會溫情。

此外，114年底社會處啟動「街頭巡迴診療合作計畫」，與大安醫院醫療團隊與行動X光巡迴車合作，目前已為14名街友朋友及收容個案提供健康篩檢與基本診療服務，提升醫療可近性與健康自我照護意識。

社會處表示，縣府會持續透過專業服務、資源支持與跨單位合作，陪伴需要幫助的人重拾生活步調，期盼公私協力打造更友善、共融的生活環境。