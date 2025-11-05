竹縣府攜手大安醫院 醫療團隊守護遊民健康

竹縣府攜手大安醫院 ，每季巡迴為遊民作檢查，守護他們的健康。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府推動「街頭巡迴診療合作計畫」，日前首場試辦活動在新竹縣街友收容中心舉行，由大安醫院帶領專業醫療團隊及行動X光巡迴車進駐現場，為街頭遊民及收容安置個案辦理街頭診療與健康篩檢服務，藉由跨網絡合作，提升醫療可近性與遊民自我健康照護意識，建構社會安全支持網絡。

社會處表示，截至十月統計竹縣有卅一位街友，主要分布竹北、竹東、新豐及湖口等地區，其中以竹北地區人數最多。為讓醫療服務更貼近實際需求，特別結合大安醫院專業團隊進行外展服務，讓醫療資源能深入街頭與收容現場。

活動服務內容包括血壓、血糖等基本健康量測、醫師問診與健康諮詢、胸部X光檢查，以早期發現肺部疾病風險，並提供輕微外傷處理與健康衛教指導。透過X光巡迴車進駐現場，協助遊民初步掌握自身健康狀況，並獲得後續就醫建議，期能提升自我照顧能力，同時建立醫療轉介與社會支持的橋梁。

社會處長陳欣怡指出，遊民多因經濟困難與生活不穩定而缺乏醫療資源與健康意識，常延誤就醫時機。此次結合大安醫院醫療團隊與社工陪同機制，不僅讓遊民能在熟悉、安全的環境中接受基礎檢查，也由社工後續協助陪同就醫及轉介醫療院所，強化醫療可近性與就醫連結，確保服務不中斷，讓關懷不僅止於一次檢查，而能延伸為長期追蹤與陪伴。

這項行動不僅是單次醫療服務，更是縣府推動公私協力的重要實踐。藉由醫療、社福與民間團體協作，將醫療資源帶入街頭與收容現場，突破傳統醫療場域限制，讓健康照護延伸至社會邊緣人口，實現「健康平權」的理念。未來縣府將持續與大安醫院合作，每季辦理一次外展式巡迴診療服務。