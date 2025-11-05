竹縣府攜手安得烈推動「惜食傳愛」 忠信師生公益裝箱傳遞溫暖

竹縣府攜手安得烈推動「惜食傳愛」， 忠信師生協助公益裝箱。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府與安得烈慈善協會五日於忠信學校舉辦「惜食傳愛」校園公益裝箱活動，以實際行動傳遞關懷與愛心。各界代表與學生分工合作下，逐一將白米、麵條、罐頭及沖泡飲品等物資裝入二百個食物箱。社會處表示，食物箱將陸續送至縣內各鄉鎮，提供經濟弱勢與急難家庭即時支援，補充生活所需。

食物箱內有各種民生物資，在物價通膨的年代，這些物資對弱勢家庭可謂係及時雨。（記者彭新茹攝）

社會處長陳欣怡表示，縣府為落實社會關懷與食物資源永續利用，委託社團法人中華安得烈慈善協會協助辦理新竹幸福實務銀行，以物資援助的方式每月援助縣內近二百戶有需要的脆弱家庭和急難家庭。

竹縣府表示，與安得烈慈善協會的合作，不僅強化新竹縣實物銀行的服務能量，更將公益理念帶入校園，讓孩子們在實作中體驗助人的快樂，這是一堂最具意義、最溫暖的「生命教育課」。

安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，感謝新竹縣政府的長期信任與支持，實物銀行方案不僅確保物資能送達真正需要的家庭，也讓更多人理解「惜食傳愛」的核心精神，讓善的循環持續延展。

社會處指出，縣府與安得烈慈善協會將持續攜手企業與社會各界，共同打造在地關懷網絡，讓新竹縣成為一座更有溫度、更充滿愛的城市。歡迎更多企業與民眾共襄盛舉、加入愛心行列。如欲捐贈物資，可洽社會處實物銀行總行或各區社福中心。