竹縣府攜手民間團體送暖 尖石部落充滿驚喜與溫暖





歲末時節，向偏鄉部落傳遞關懷。新竹縣政府社會處推動「114年度溫暖聖誕・愛心相伴 尖石鄉鎮西堡部落耶誕關懷物資捐贈計畫」，11日號召新竹市新竹國際同濟會及國際獅子會一同深入尖石鄉鎮西堡及新光部落，透過物資、活動及陪伴，為長者與兒少送上節慶祝福。

社會處長陳欣怡表示，本次活動獲新竹市新竹國際同濟會劉祐誠會長暨全體會員、國際獅子會300B6區黃秀卿總監及在地單位新光文健站、新光國小全力協助。藉由跨單位合作，盼讓偏鄉長者與兒少在聖誕節前夕感受社會的支持與祝福，也期盼透過公私協力的愛心送暖行動，為部落營造更溫暖、更具希望的生活環境，讓節慶的愛與喜悅在高山部落持續蔓延。

廣告 廣告

鎮西堡與新光部落位處高山，冬季氣候寒冷，長者保暖及行動輔具需求、兒少資源取得皆較受限。為協助部落居民安心度冬，竹縣社會處今年結合民間力量，新竹市新竹國際同濟會捐贈80條保暖毛毯、25台助行器及15顆籃球；國際獅子會300B6區總監黃秀卿亦捐贈醫療級隧道式血壓機1部，惠及25位長者及55名兒少，以實際行動支持部落健康照顧與生活需求。

除物資捐贈外，社會處亦準備聖誕福袋，送至新光國小及司馬庫斯分校，內含文具、點心及節慶小禮，為孩子帶來驚喜與溫暖。同時，社會處將「橫山學堂」課程帶入山區，由拾光心理諮商所心理師帶領部落親子製作薑餅屋與聖誕花圈，透過手作活動引導情緒表達、增進親子互動，讓節日氛圍更添溫度。





更多新聞推薦

● 東北季風影響 迎風面天氣濕涼、中南部日夜溫差大