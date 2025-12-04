竹縣府政風處辦理「兼辦政風業務人員廉政知能研習」提升清廉服務品質

竹縣府政風處辦理「兼辦政風業務人員廉政知能研習」，以強化機關韌性，提升清廉服務品質。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府政風處三日辦理「一一四年度兼辦政風業務人員廉政知能研習」，以強化未設政風機構之機關、學校兼辦政風業務人員廉政素養與專業知能，提升清廉服務品質，增進機關安全防護意識。

政風處處長連心蘭肯定各單位兼辦政風人員在各項行政工作中扮演重要角色，並強調廉政業務雖常隱於行政體系背後，但卻是維護政府公信力的重要基石。

政風處表示，此次邀請法務部調查局新竹縣調查站黃鈺程副主任講授「強化機關韌性安全防護宣導」，內容涵蓋政風工作最新法規趨勢，吸引近百位兼辦政風夥伴踴躍出席。黃鈺程以豐富實務經驗，深入解析政府機關在面對資安威脅、機密維護、異常行為偵測及危安事件時，如何強化組織韌性、提前布建防護、有效提高通報效率，更以近期案例提醒各機關務必落實預警機制，以降低風險衝擊。

此外，為使兼辦政風人員全面掌握廉政重點議題，政風處亦安排多元且務實的課程，包括「廉政業務簡介」、「兼辦政風業務職掌」及「公益揭弊者保護法及與司法機關偵查之通報程序簡介」等內容，涵蓋廉政基礎觀念、通報流程與實務操作，有助提升各機關推動廉能措施時的熟悉度與執行力。

連心蘭強調，兼辦政風人員是縣府廉政推動的重要夥伴，本次研習除強化專業知能，更促進跨機關交流，未來將持續規劃精實課程，協助各機關落實清廉治理、強化行政效能，共同打造透明、信任與安全的政府。