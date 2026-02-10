竹縣府會勘竹北勝利七、八街沿線 即日起6處路口行人秒數早開以守護行人安全

竹縣府會勘竹北勝利七、八街沿線，即日起六處路口行人秒數早開，以守護行人安全。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

竹縣竹北市勝利七街與莊敬三路日前發生行人交通事故，新竹縣政府警察局十日邀集新竹縣政府交通處及竹北市公所等相關單位辦理現場會勘，針對事故路口及周邊沿線交通設施進行檢視，研商具體改善措施，並宣布六處路口即日先實施行人早開五秒措施，未來滾動式持續改善行人環境，守護行人通行安全。

竹縣府交通處表示，依會勘結論配合辦理，並宣布勝利七街與莊敬三路、勝利七街與莊敬五街、勝利七街與莊敬六街、勝利八街與莊敬三路、勝利八街與莊敬五街、勝利八街與莊敬六街等六處路口，即日起實施行人早開五秒措施，後續視實際交通狀況滾動式調整，並研議將號誌電箱遷移至公共設施帶內，進一步改善行人環境。

竹縣府表示，事故路口工程改善部分，依會勘結論由路權單位竹北市公所負責辦理，包括於勝利七街與莊敬三路路口設置綠底行穿線，研議路口人行道轉角外推及行人穿越道線退縮至適當位置，同時加強路口路燈照明，並全面檢視各左彎路口的矮灌叢高度予以矮化，以提升駕駛與行人視距。

交通處長姜禮仙表示，縣府對本案高度重視，也全力配合警方辦理現場會勘，後續將依警察局A1事故會勘結果，配合推動相關交通工程改善措施；同時也再次提醒駕駛人行經路口務必落實「慢、看、停」，接近路口應減速慢行、隨時擺頭察看周邊人車動態，並確實停讓行人先行通過。

縣府強調，為避免類似事故再次發生，後續將持續從工程改善、執法取締及交通安全宣導等面向同步推動。