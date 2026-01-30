竹縣府核發農牧用地露營場登記 五峰鄉「鹿林濤營地」拔得頭籌

竹縣府核發首件農牧用地露營場登記，由五峰鄉「鹿林濤營地」拔得頭籌，持續將持續輔導業者合法經營，打造安全永續發展的露營環境。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府於農曆春節前夕核發轄內首件農牧用地申請露營場設立登記案件，由位於露營產業熱區五峰鄉的「鹿林濤營地」拔得頭籌，象徵竹縣近年積極輔導露營場合法化政策已展現具體成果。

縣長楊文科表示，自中央修法開放非都市土地有條件設置露營設施以來，縣府即主動輔導業者依規申請，首件完成合法登記的案例，對其他露營業者是一大鼓舞，預期後續申請案件將更加踴躍。

楊文科指出，目前新竹縣第一階段取得土地使用許可的露營場業者共計一百八十九家，其中既有業者八十六家、新設業者一百零三家，顯示露營產業在合法制度下持續穩健發展。縣府亦提供多元諮詢管道，包括Line@線上諮詢、電話專線及官方網站專區等服務，協助業者釐清法規、完善申請文件，降低合法化門檻。

傳播行銷處長蔡宜綾表示，竹縣尖石、五峰原鄉地區，具備獨特山林景致，是國內重要露營據點。這次通過露營場設立登記的首家業者為「鹿林濤營地」，位於五峰鄉桃山村，規劃十八帳草地或木棧營位，提供民眾安全、合法且親近自然的露營體驗，成為縣內第八家合法露營場。

蔡宜綾說，露營場申請人於取得第一階段土地使用許可後，即可依核准計畫書興建相關露營設施，並於完成水土保持工程、取得完工證明及建築物使用執照等文件後，續辦第二階段露營場設立登記。目前縣府已受理六家露營場業者設立登記申請案，後續將依程序辦理會勘及跨局處審查，持續輔導業者合法經營，打造安全、有序且永續發展的露營環境。