竹縣府歡迎縣民攜家帶眷迎元旦 限量升旗紀念品送鄉親

新竹縣政府將於一一五年一月一日於新竹縣政府前廣場，舉辦元旦升旗典禮活動，邀請新竹縣議會、鄉鎮市公所及各界貴賓與民眾一起喜迎新年。新竹縣長楊文科表示，今年是西元二○二六年，縣府特別準備限量二千零二十六份升旗紀念品，送給給一馬當先的鄉親，內容包括皮皮獅環保餐具組、風車國旗及早安市集兌換券，新竹縣議會張鎮榮議長也同步加碼發送升旗紀念品，讓鄉親們在新年的第一天就收穫滿滿幸福滿滿，邀請鄉親朋友共襄盛舉。（見圖）

廣告 廣告

新竹縣府社會處三十日說明，限量升旗紀念品預計在上午六時四十五分起發放，請民眾依序排隊領取，發完為止，為了讓民更多民眾都能領個好彩頭，每人限領一份。

元旦升旗典禮將於當日上午七點二十分正式展開，邀請忠信學校山前女子槍隊、新竹縣客家新曲團隊及新竹縣新埔鎮上寮社區發展協會等三組團體演出，並由新竹縣後備憲兵荷松協會、忠信學校山前女子槍隊及憲兵第二○五指揮部新竹憲兵隊協助典禮儀式，共同迎接國旗進場，接續由國內外歌唱比賽多次獲獎的泰雅之聲合唱團四名成員及二名兒童擔任國歌、國旗歌領唱，精彩可期。

元旦升旗典禮並在府前廣場左側草皮設置迎向二○二六的拍照背板，讓大家在迎向二○二六的首日也能留下美好的回憶。

社會處表示，這次元旦升旗典禮特別在上午八時三十分至十時零分安排早安市集，邀集六家中西式餐飲餐車至縣府廣場現做各式不同的新鮮美味餐點，升旗典禮結束後，民眾只要憑當日隨紀念品發送之「早安市集兌換券」，就可擇一餐車兌換1份餐點，因每餐車的數量有限，餐點兌換完畢請改至其他餐車兌換。

新竹縣長楊文科及議長張鎮榮共同邀請大家家攜家帶眷參加元旦升旗典禮，歡喜共迎幸福滿滿的二○二六年，也祈願每位朋友在新的一年都能平安、健康、馬年奔騰、馬到成功。