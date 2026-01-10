竹縣府消防局攜手東元醫院 同步接軌2025國際急救新標準

新竹縣政府消防局攜手東元醫院，同步接軌二０二五國際急救新標準，協助竹竹苗地區救護人員同步升級臨床思維與實戰能力。（竹縣消防局提供）

記者彭新茹／新竹報導

為提升竹竹苗地區緊急救護量能，讓第一線消防救護體系與國際最新急救標準全面接軌，新竹縣政府消防局十日與東元綜合醫院攜手辦理「大師講堂，新竹EMS大補帖」新知分享活動，邀集來自新竹縣、新竹市及苗栗縣的警消與義消救護同仁共同參與，打造跨縣市、跨體系的EMS專業交流平台。

竹縣消防局長陳中振表示，此次與東元綜合醫院攜手辦理跨縣市訓練，象徵院前救護與臨床醫療合作關係再升級，也代表竹竹苗地區 EMS 正朝向「一體化、同標準、同品質」的方向前進。透過同步導入二０二五ACLS新指引、最新實證醫學與 AI 科技工具，將讓區域內民眾不論在哪一縣市發生緊急狀況，都能獲得同樣高品質、與國際接軌的急救服務。

竹縣消防局表示，本次活動是消防局與東元綜合醫院持續深化合作的重要里程碑，透過臨床醫療與院前救護的緊密對接，共同推動最新國際急救指引、實證醫學與科技工具導入第一線救護現場，讓病人在最關鍵的黃金時間內，獲得與世界同步的急救品質。

本次課程特別邀請雲林台大分院副院長、國內 ACLS 與 EMS 領域權威江文莒醫師擔任主講，將二０二五年最新版 ACLS 指引及國際大型研究成果，轉化為最符合台灣 EMS 實務的操作邏輯與流程設計，協助竹竹苗地區救護人員同步升級臨床思維與實戰能力。