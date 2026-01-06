竹縣府澄清光星重劃案一切依法辦理 吳子嘉再嗆陳見賢歡迎來告

竹縣府澄清光星重劃案絕非黑箱，一切均依法辦理。（圖：縣府提供）

媒體人吳子嘉在直播中指稱新竹縣副縣長陳見賢涉新豐鄉光星重劃案圖利，日前已向新竹地檢舉具狀告發，由於正值國民黨黨內初選激烈階段，吳子嘉的指控也掀起新竹縣政壇軒然大波。新竹縣政府緊急澄清，光星重劃區所有程序均依法辦理，且土地改良物拆遷補償費用等，均經政府部門依職權審核。

竹縣府製作懶人包說明光星重劃案的所有過程，但吳子嘉強調是揭弊與選舉無關。（圖：縣府提供）

吳子嘉5日晚間在個人網路節目「董事長開講」中，稱國防部靶場的光星重劃案，推了8年停滯不前，在陳見賢主持重畫案後，不顧國有財產署反對，在未舉辦公聽會情況下，8個月就通過重劃案，其中97％土地為國防部擁有，但地上物拆遷經費卻高達2億多。吳子嘉在直播中表示已將相關資料提供檢調參考，新竹地檢署也證實收到告發，已分案展開調查。

新竹縣政府指出，本重劃案開發費用由原先約1億9200萬元，修正增加至約4億3400萬元，增項主因為「土地改良物拆遷補償費」。由於區內原國防部軍備局「光星營區」建築老舊，初期規畫未納入，後經軍備局反映並納入補償範圍。相關補償基準由縣府工務處及農業處依規審核，並於106年公告數額確定，後續由軍備局工程營產中心函請重劃會辦理提存，確保補償作業具備合法性與公平性。

縣府表示，本案自105年核定後持續推動，歷時8年協調，絕非短期倉促完成。因開發費用增加導致重劃負擔提高，最大地主國防部軍備局（面積佔全區94.33％）對分配方案在106年至109年多次表達異議，導致計畫修正案未能通過。經重劃會與軍備局於111年至113年間反覆溝通，最終於113年3月達成分配方案共識，並經市地重劃委員會合議審議通過。

縣府重申，修正後計畫書明定土地所有權人配回比例維持在40.4％，未因費用增加而減損。最終分配方案係依軍備局意見辦理，且經軍備局、國產署及桃園市政府等公有土地代表參加會員大會達成共識，充分保障公有土地權益。目前重劃會尚未申請解散，相關會議紀錄與分配清冊均已公告於新竹縣政府地政處網站供公眾閱覽。

據了解，吳子嘉6日晚間在直播中強調，這次是揭弊與選舉無關，手上資料十分齊全，吳子嘉在節目中還嗆陳見賢的發言人「歡迎來告」！至於吳子嘉的揭弊是否對縣長黨內初選有影響，則有待觀察。（彭清仁報導）